Empolgado com vitória, Thiago Moisés desafia top-10 dos leves do UFC

Ao que parece, Thiago Moisés recuperou a confiança no UFC. No último sábado (16), em Las Vegas (EUA), o brasileiro voltou a vencer no peso-leve (70 kg) e fez isso nocauteando o estreante Mitch Ramirez no terceiro round, via chutes baixos. Após conquistar o importante resultado positivo, o atleta não perdeu tempo e, animado, abriu o jogo quanto ao futuro de sua carreira.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (clique aqui), Thiago desafiou Dan Hooker e traçou uma meta ousada no MMA. E a pedida do brasileiro faz sentido, já que o striker é dono da nona posição no ranking do peso-leve do UFC. Portanto, como já integrou o top-15 da divisão, o paulista enxergou no neozelandês a oportunidade perfeita de retornar à elite. Vale pontuar que, no momento, o veterano está sem adversário.

"O Hooker acho que seria uma luta boa. Ele é um cara que não luta tanto. Eu lutaria com o Riddell, parceiro de equipe dele. O Riddell saiu, então por que não o Hooker? Semana que vem já estou pronto para outra. Bota um gelinho e está tudo certo. Quero fazer mais duas lutas esse ano. Seria perfeito acabar com três lutas. Podem esperar um Thiago que será campeão dessa categoria. Sou muito novo, tenho 28 anos, já tenho bagagem na organização e meu objetivo é ser campeão. Podem esperar um Thiago melhor a cada luta, cada vez mais treinado e forte", declarou o lutador.