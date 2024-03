Clima estranho! Jon Jones fica frente a frente com Aspinall em evento na Inglaterra; veja

No último sábado (16), a comunidade do MMA foi surpreendida com um encontro inusitado entre dois dos melhores lutadores da atualidade. Presente no Arnold's Sports Festival, evento realizado na Inglaterra, Jon Jones ficou frente a frente com Tom Aspinall e o clima ficou um tanto quanto estranho. Vale pontuar que, meses antes, os atletas discutiram de forma pública. Se o britânico persegue a luta contra o campeão linear do peso-pesado do UFC, por outro lado, 'Bones' ignora o duelo com o detentor do título interino da categoria para focar em Stipe Miocic.

Ciente da presença de Jones no evento, Aspinall resolveu procurá-lo para uma conversa. Inclusive, o americano pareceu surpreso em ver o rival em sua frente. Em registro disponível nas redes sociais do britânico (veja abaixo ou clique aqui), a dupla conversou brevemente, porém, quando Tom colocou a mão no ombro de 'Bones', este a retirou sem pensar duas vezes. O ato foi tão claro, que o britânico se desculpou com o veterano. E não parou por aí.

Empolgado, Aspinall sugeriu para Jon Jones a realização de uma encarada. Contudo, o campeão linear do peso-pesado do UFC reprovou a ideia, mas aceitou tirar uma foto normal com o detentor do título interino da categoria. Para finalizar, o britânico, em tom respeitoso, declarou que seria uma honra enfrentar o veterano um dia. Já 'Bones', se recuperando de uma lesão no ombro, respondeu para Tom que, um dia, tal luta pode sair do papel.