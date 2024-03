Campeão dos moscas, Pantoja aprova rival no UFC Rio e revela diferencial para vencer

Alexander Pantoja pediu e teve seu desejo atendido pelo UFC. Em maio, o campeão do peso-mosca (57 kg) da companhia vai liderar a edição da companhia no Rio de Janeiro contra Steve Erceg. É bem verdade que parte da comunidade do MMA ficou em choque pelo fato do australiano, décimo colocado no ranking da categoria, ser o escolhido da empresa para ser o desafiante ao título, mas o brasileiro não se mostrou surpreso.

Em entrevista ao perfil oficial do UFC Brasil no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), Pantoja aprovou Erceg como oponente e o elogiou. Estudioso do MMA, o campeão dos moscas aponta que, por mais que o australiano seja desconhecido para o grande público, o mesmo representa uma ameaça, pois, além de ser completo e grande para o peso, chega para o duelo sem qualquer pressão. Mas, mesmo respeitando 'Astroboy', o brasileiro esbanja confiança para o compromisso e revela sua principal arma para defender o cinturão da categoria pela segunda vez.

"É engraçado, porque foi praticamente o que pedi. Estava brincando que queria um adversário meio desconhecido e me vem esse cara, que pega duro. Até falei, 'Tomara que esse cara suba de categoria, porque é enorme'. Aí cai ele para mim, mas falo isso brincando. É um adversário duríssimo. Acredito que, nesse momento, ele é mais difícil que o Royval, que o Moreno, porque é um cara que vem lá de trás, sem nada a perder, é o número dez do ranking, vem fresco na categoria. A única coisa contra, é que acho que tenho mais experiência de luta. Acredito que isso será usado por mim no octógono", declarou o campeão do UFC.