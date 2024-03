Thiago Moisés se recupera no UFC ao nocautear adversário no 3º round

Thiago Moisés voltou ao caminho das vitórias no UFC. Neste sábado (16), em Las Vegas (EUA), o brasileiro se recuperou do revés diante de Benoit Saint Denis ao passar pelo estreante Mitch Ramirez no peso-leve (70 kg). No início do terceiro round, o paulista nocauteou o adversário via chute baixo.

Com a vitória, Thiago voltou a se aproximar do top-15 da categoria. Vale pontuar que o brasileiro já integrou a elite do peso-leve, quando emplacou três triunfos seguidos no octógono. Aliviado com o triunfo, agora, o atleta vai em busca de lutas mais expressivas na divisão.

Thiago Moisés, de 28 anos, é uma das promessas do MMA nacional. O atleta iniciou sua trajetória no esporte em 2012 e estreou no UFC em 2018. Em sua carreira, o paulista disputou 25 lutas, venceu 18 e perdeu sete vezes. Seus principais triunfos foram sobre Alexander Hernandez, Bobby Green e Michael Johnson.