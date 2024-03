UFC Vegas 88: Como assistir ao card com 4 membros do Esquadrão Brasileiro

Ultimate volta a Las Vegas (EUA) hoje (16) para promover mais um evento no Apex. Com quatro lutadores brasileiros escalados para o card, o UFC Vegas 88 terá transmissão na íntegra do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 17 horas (horário de Brasília).

Depois da estrelada edição de número 299 em Miami, no fim de semana passado, o UFC aposta em um duelo de pesos-pesados, entre Tai Tuivasa e Marcin Tybura, para liderar o evento deste sábado. No card preliminar, o 'Esquadrão Brasileiro' marcará presença com Thiago Moisés, Jaqueline Amorim, Jafel Filho e Josiane Nunes.

Esquadrão Brasileiro no UFC Vegas 88

Brasileiro com maior experiência no Ultimate neste card, Thiago Moisés subirá no octógono para medir forças com Mitch Ramirez, para se recuperar da derrota sofrida em sua última luta. Por outro lado, Jaqueline Amorim, Josiane Nunes e Jafel Filho, o 'Pastor', vão em busca de novos triunfos para seus currículos - contra Cory McKenna, Chelsea Chandler e Ode Osbourne, respectivamente - depois de vencerem seus mais recentes compromissos na liga.