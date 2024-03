Resultado amargo! Josiane Nunes perde luta e invencibilidade no UFC

O UFC Vegas 88 não foi um bom evento para Josiane Nunes. Neste sábado (16), a brasileira enfrentou Chelsea Chandler pelo peso-galo (61 kg) e perdeu a luta e também sua invencibilidade na organização. A atleta foi agressiva em combate, mas levou a pior por decisão unânime.

Antes da luta acontecer, Josiane estava embalada por três vitórias seguidas. Agora, com o duro revés, a brasileira terá que refazer seu caminho em busca de crescimento na categoria. Atualmente, a atleta é a número 13 no ranking do peso-galo da companhia.

Josiane Nunes, de 30 anos, iniciou sua trajetória no MMA em 2013 e estreou no UFC em 2021. Ao longo de sua trajetória no esporte, a brasileira venceu dez lutas e perdeu duas vezes.