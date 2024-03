McGregor desabafa sobre 'adiamentos' de seu retorno ao UFC: "Perco o interesse"

O possível retorno de Conor McGregor aos octógonos é um dos assuntos mais nebulosos e imprevisíveis dos esportes de combate. E, ao que tudo indica, o irlandês não está nada satisfeito com tal situação. Sem competir desde julho de 2021, 'Notorious' admitiu que inúmeros 'adiamentos' de sua eventual volta ao UFC fizeram com que ele perdesse o interesse em treinar em alto rendimento. Aparentemente disposto a lutar o quanto antes, o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do Ultimate cobra uma definição da alta cúpula da entidade.

Em breve entrevista ao canal 'TheMacLife', na região do tapete vermelho para a divulgação do seu filme 'Road House', o falastrão irlandês revelou que chegou a participar de dois camps na expectativa de que iria voltar à ativa em dezembro de 2023 ou janeiro de 2024. Após a frustração, Conor sugeriu liderar o UFC 300, em abril, mas também sem sucesso. A mais nova 'data' especulada pelo próprio astro do Ultimate seria em junho, na tradicional 'Semana Internacional da Luta'. Entretanto, Dana White, sempre que pode, trata de desconversar sobre o assunto.

"Estou encerrando essa turnê (do filme) e depois vou me reagrupar. Vou me testar fisicamente na esteira e fazer o teste de round no estilo 'McGregor Fast' para voltar imediatamente. Eu fiz um camp em Cannes, no sul da França, fiz outra camp em Dubai, com campeões mundiais treinando comigo. Eu esperava uma data (para lutar) em dezembro, depois em janeiro. Aí ficam sempre adiando e eu perco o interesse e paro de treinar por um tempo. Não parar completamente, estou sempre treinando, mas paro de treinar em tempo integral e começo a beber um pouco. Vou voltar, me reagrupar, me testar por completo e me preparar para arrasar. A data vai chegar e aí estarei pronto", lamentou McGregor.