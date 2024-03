Makhachev detona duelo entre Gaethje e Holloway no UFC 300: "Luta inútil"

Islam Makhachev não faz questão de esconder seu desdém pelo cinturão 'BMF' (lutador mais durão), muito pelo contrário. Além da aversão ao objeto criado pelo Ultimate, o campeão dos pesos-leves (70 kg) se mostra contrário ao casamento entre Justin Gaethje e Max Holloway, que medirão forças pelo posto em questão no UFC 300, no dia 13 de abril, em Las Vegas (EUA). Na visão do pupilo de Khabib Nurmagomedov, o embate entre 'Blessed' e 'Highlight' será inútil e tende a 'travar' duas categorias de peso da entidade.

Sem papas na língua, o wrestler russo detonou a alcunha de 'BMF' e explicou que o combate entre Gaethje e Holloway pode prejudicar os combatentes na busca de 'title shots' em suas respectivas divisões de peso. Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Makhachev admitiu que o embate tende a ser interessante para os fãs. No entanto, alegou que, pensando na atual conjuntura dos pesos-leves e pesos-penas, a luta entre Justin e Max tende a prejudicar possíveis planos futuros da organização.

"Não quero irritar as pessoas, mas essa é uma luta inútil por um cinturão inútil. Ninguém ganha nada com essa luta. Tenho três caras (alvos): Tsarukyan, Oliveira e Gaethje. Mas Tsarukyan e Oliveira eu já venci. Tem o Gaethje, ele merece lutar pelo título agora. É um 'timing' bom para ele, vem de duas boas performances. O Holloway já tem um novo campeão (nos penas), ele pode lutar com o Topuria. Mas eles (UFC) os colocam um contra o outro. Essa luta para mim não é nada. Para os fãs, será uma boa luta. Mas para mim e para a categoria, não significa nada. Imagina se o Gaethje perde? Ele perde tudo, perde a chance. Se o Holloway perder, quem vai encarar o Topuria? Se eles colocassem eu contra o Gaethje e Holloway contra o Topuria, seria bom para o UFC, para as duas categorias", criticou o russo.