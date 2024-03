Jaqueline e Jafel faturam bônus de R$ 250 mil por 'Performance da Noite' no UFC

Jaqueline Amorim e Jafel Filho aproveitaram o UFC Vegas 88 e se destacaram em ação. No evento realizado neste sábado (16), os profissionais, especialistas em jiu-jitsu, venceram com facilidade suas respectivas lutas e, assim, levaram para a casa o bônus de 'Performance da Noite', ou seja, cada um recebeu um cheque no valor de 50 mil dólares (cerca de R$ 250 mil).

O anúncio foi feito pela maior organização de MMA do mundo logo após o término do evento. No show, Jaqueline, integrante do peso-palha (52 kg), não tomou conhecimento da promissora Cory McKenna, precisando de pouco mais de um minuto para finalizá-la com uma chave-de-braço. Por sua vez, Jafel mostrou que pode se tornar uma força no peso-mosca (57kg) ao dominar Ode' Osbourne, o finalizando no primeiro round via mata-leão.

Outros bônus de 'Performance da Noite'

Além dos brasileiros, Marcin Tybura e Macy Chiasson também impressionaram no UFC Vegas 88. Na luta principal do evento, válida pelo peso-pesado, Tybura sobreviveu ao poderoso ataque de Tai Tuivasa e, mesmo sangrando, conseguiu a queda, não demorando para finalizá-lo via mata-leão, no final do primeiro round. Já pelo peso-galo (61 kg), Chiasson não teve trabalho para finalizar Pannie Kianzad, também no assalto inicial e da mesma forma. Essa foi a segunda vitória da atleta contra a rival.