Jaqueline Amorim impressiona ao finalizar rival no 1º round no UFC Vegas 88

Jaqueline Amorim brilhou no UFC Vegas 88. No evento realizado neste sábado (16), a brasileira precisou de pouco mais de um minuto para vencer Cory McKenna. Especialista em jiu-jitsu, a atleta encerrou a luta ao aplicar uma justa chave-de-braço.

Com o resultado, Jaqueline chegou a sua segunda vitória seguida no UFC em três aparições no octógono. Ao impressionar no cage, a brasileira mostra que é mais uma representante do país que pode figurar no top-15 do peso-palha (52 kg).

Jaqueline Amorim, de 28 anos, é uma promessa do MMA. A brasileira iniciou sua caminhada no esporte em 2020 e estreou no UFC em 2023. Até o momento, a atleta disputou nove lutas na carreira, venceu oito, sendo todas pela via rápida (seis por finalização e duas por nocaute), e perdeu uma vez.