Eterna promessa? Thiago Moisés luta para fugir de marca negativa no UFC

Eterna promessa

Este cenário coloca em xeque o real potencial do lutador brasileiro na elite do esporte. Se antes sua eventual ascensão rumo ao topo do peso-leve era vista como algo provável, agora Thiago precisa provar dentro do cage que consegue abandonar de vez a marca negativa de 'eterna promessa' do MMA.

Obrigação de vencer

Diante do contexto, Thiago praticamente se vê 'obrigado' a vencer Ramirez, principalmente levando em conta a diferença de experiência no UFC entre eles. Um revés neste sábado, além de inesperado, seria péssimo para as pretensões do paulista, colocando em risco, inclusive, sua estabilidade no Ultimate. Por outro lado, somar a sétima vitória no evento - em 12 lutas - pode servir como um combustível para engatar uma nova sequência positiva rumo ao top 15 da divisão.