Jafel Filho vence Ode' Osbourne e emplaca 2ª vitória no UFC

Jafel Filho prometeu uma boa vitória no UFC Vegas 88 e cumpriu com sua palavra. Neste sábado (16), o brasileiro lutou contra Ode' Osbourne e não tomou conhecimento do mesmo. O atleta finalizou o adversário no primeiro round via mata-leão.

Portanto, Jafel deu continuidade ao seu bom momento no UFC. Após perder sua estreia no octógono, o brasileiro venceu a segunda luta seguida na empresa. Agora, o atleta visa se manter ativo para buscar uma vaga no top-15 do peso-mosca (57 kg) da companhia.

Jafel Filho, de 30 anos, está próximo de integrar o top-15 do peso-mosca do UFC. O brasileiro iniciou sua trajetória no MMA em 2012 e estreou na companhia em 2023. Em sua carreira, o atleta venceu 16 lutas, sendo 15 pela via rápida (dez por finalização e cinco por nocaute), e perdeu três vezes.