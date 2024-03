Thiago Moisés bate o peso e lidera Esquadrão Brasileiro no UFC Vegas 88

A pesagem oficial do UFC Vegas 88, realizada nesta sexta-feira (15), contou com todos os atletas brasileiros confirmando suas disputas sem grandes dificuldades. Ainda na primeira parte da cerimônia, os nossos quatro representantes garantiram suas presenças no evento deste sábado. E o destaque ficou por conta do jovem Thiago Moisés.



Aos 28 anos e já com 11 lutas na organização, o representante das equipes American Top Team e Fighting Nerds bateu 70.5 kg e avançou para o duelo contra o estreante Mitch Ramirez. Vale lembrar, no entanto, que o americano foi chamado de última hora para substituir o lesionado Brad Riddell, rival original do brasileiro.



Derrotado em sua última apresentação no UFC, Moisés retorna ao octógono para confirmar o favoritismo e para provar que merece voltar a cruzar caminhos com os principais nomes da divisão. Em seu currículo, o atleta conta com embates contra oponentes de peso como Benoit St-Denis, Islam Makhachev, Michael Johnson e Beneil Dariush.



Por sua vez, Ramirez, três anos mais velho, ostenta currículo de oito triunfos e apenas uma derrota como profissional. Curiosamente, seu único revés no esporte foi diante do brasileiro Carlos Prates no reality show Contender Series, em 2023. E foi esta derrota atrasou sua contratação pelo maior show de MMA do mundo.

Esquadrão Brasileiro

Além de Thiago, Jafel Filho, Josiane Nunes e Jaqueline Amorim completam o time verde e amarelo no card do UFC Vegas 88. Jafel, que bateu 56,9 kg na balança, encara Ode Osbourne em sua terceira apresentação no evento. Com uma vitória e uma derrota até aqui no octógono, o atleta busca confirmar a boa fase e avançar para a esperada renovação contratual.



Cenário parecido com o de Jaqueline Amorim, que pesou 52,6 kg nesta sexta-feira. A atleta da American Top Team mede forças com Cory McKenna em sua terceira apresentação no show. Depois de ser derrotada por Sam Hughes em sua estreia, a manauara nocauteou Montserrat Ruiz em agosto e garantiu sua vaga em novo card na cidade de Las Vegas.



Por fim, Josiane Nunes fará sua estreia na divisão dos pesos-galos no UFC. Aos 30 anos, a atleta acumula um cartel profissional de dez vitórias e apenas um revés. Embalada por três triunfos seguidos no evento, a curitibana marcou 61,2 kg e confirmou o duelo com Chelsea Chandler neste sábado.

Acompanhe as marcas do UFC Vegas 88:

Tai Tuivasa (120.4 kg) vs (112 kg) Marcin Tybura

Bryan Battle (77.1 kg) vs (77.3 kg) Ange Loosa

Ovince Saint Preux (93.4 kg) vs (93 kg) Kennedy Nzechukwu

Christian Rodriguez (65.7 kg) vs (66 kg) Isaac Dulgarian

Pannie Kianzad (61.6 kg) vs (61.4 kg) Macy Chiasson

Gerald Meerschaert (84.1 kg) vs (84.3 kg) Bryan Barberena

Thiago Moisés (70.5 kg) vs (70.5 kg) Mitch Ramirez

*Natan Levy (70.9 kg) vs. (70.5 kg) Mike Davis

Josiane Nunes (61.2 kg) vs (62.1 kg) Chelsea Chandler*

Jafel Filho (56.9 kg) vs (56.9 kg) Ode Osbourne

Joshua Culibao (66.2 kg) vs (67.3 kg) Danny Silva*

Cory McKenna (52.4 kg) vs (52.6 kg) Jaqueline Amorim

Charalampos Grigoriou (61.7 kg) vs (61.2 kg) Chad Anheliger