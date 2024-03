Strickland sobe o tom em campanha por revanche imediata contra Du Plessis

Registro de Strickland no MMA

Sean Strickland, de 33 anos, é um dos lutadores mais populares e também polêmicos do MMA na atualidade. O americano iniciou sua trajetória no esporte em 2008, foi campeão do peso-médio do UFC e, até o momento, venceu 28 lutas e perdeu seis vezes. Atualmente, o atleta é o primeiro colocado no ranking da categoria. Seus principais triunfos foram sobre Brendan Allen, Israel Adesanya, Jack Hermansson, Nassourdine Imavov e Uriah Hall.

You know I don't care about fight politics or a belt but it makes me laugh they give izzy a rematch to alex after getting slept..

I lost a close decision that dana himself thought I won. Everyone did.. The stats did.

That needs to be run back..

- Sean Strickland (@SStricklandMMA) March 13, 2024