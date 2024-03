Rival no UFC 300, Tsarukyan questiona qualidade de Do Bronxs: "Nada especial"

No próximo dia 13 de abril, Arman Tsarukyan terá um desafio e tanto pela frente: medir forças com o ex-campeão peso-leve (70 kg) Charles Do Bronxs - maior finalizador na história do Ultimate - no card do UFC 300, em Las Vegas (EUA). Mas, apesar das credenciais do brasileiro, o lutador de ascendência armênia não parece intimidado.

Em entrevista ao canal 'Red Corner MMA', do 'Youtube', Tsarukyan minimizou a qualidade de Do Bronxs como lutador. Na opinião da jovem promessa da divisão dos leves, o faixa-preta de jiu-jitsu possui um jogo unidimensional - no qual representa perigo apenas quando pega as costas dos seus adversários.

"Charles é bom em uma coisa: pegar as costas dos oponentes e estrangulá-los daquela posição. Ele tem membros longos, então ele é bom em pegar as costas, fechar o triângulo e concluir a finalização. Mas, no geral, ele não é nada especial. Sim, ele tem alguns truques quando puxa para a guarda, mas nada extraordinário. Ele também tem um ótimo jogo de montada nas costas onde ele finaliza todo mundo. Essa manhã nós trabalhamos nesse tipo de situações - o que eu deveria fazer se for pego nessa posição. Nós estamos trabalhando nisso, mas não devemos deixar isso acontecer na luta", analisou Arman.