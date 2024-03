Remarcado! Após cancelamento, Manel Kape e Matheus Nicolau lideram card do UFC em abril

Primeiro combate a ser cancelado na temporada 2024 do Ultimate, Matheus Nicolau vs Manel Kape foi oficialmente remarcado. Após o embate entre os dois no início de janeiro ser retirado do então UFC Vegas 84 devido a uma falha na balança do atleta angolano, a entidade decidiu colocar os pesos-moscas (57 kg) novamente em rota de colisão. E, desta vez, os velhos conhecidos terão a responsabilidade de liderar o card do dia 27 de abril, no 'Apex', em Las Vegas (EUA).

A novidade foi confirmada pelo Ultimate através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Anteriormente, o confronto entre os atletas, que serviria como 'co-main event' do primeiro evento de 2024, no dia 13 de janeiro, foi cancelado às vésperas devido a uma falha na pesagem de Kape. Na oportunidade, o angolano excedeu em quase 1,6 kg o limite da categoria.

Apesar da falha, o duelo, a princípio, seguiria de pé, com Manel tendo que ceder 25% de sua bolsa para Matheus. Entretanto, após as equipes não chegarem a um denominador comum durante a negociação de bastidores, o combate foi retirado do show pelo UFC. Após a situação, o lutador brasileiro detonou a conduta de Kape e o acusou de exceder o limite da divisão dos moscas de "caso pensado", a fim de se beneficiar dentro do octógono.