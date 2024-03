Primo de Khabib aconselha O'Malley a evitar superluta contra Topuria no UFC

Primo de Khabib Nurmagomedov, Umar Nurmagomedov é uma das grandes promessas do MMA e cresce rapidamente no UFC. Em março, em Las Vegas (EUA), o russo defendeu sua invencibilidade no esporte ao dominar o estreante Bekzat Almakhan, venceu a quinta luta na companhia e passou a integrar o top-10 do peso-galo (61 kg). Como está em alta na empresa e próximo de disputar o cinturão da categoria, o atleta observa atentamente os movimentos do campeão Sean O'Malley.

Após vencer Marlon Vera com facilidade, em março, e defender o título do peso-galo pela primeira vez, 'Sugar' intensificou a busca para realizar uma superluta de campeões contra Ilia Topuria, líder do peso-pena (66 kg), se colocando à disposição do UFC para subir de categoria. Contudo, Umar aconselhou O'Malley a repensar sua decisão pelo fato do georgiano ser um adversário perigoso para qualquer atleta. E a posição do russo faz sentido, já que 'El Matador' é apontado por parte da comunidade do MMA como um dos melhores lutadores da nova geração. Além disso, Umar destaca que o americano ainda tem trabalho a fazer em sua divisão.

"O'Malley está falando sobre Topuria e, para mim, não faz sentido. Acho que Topuria talvez vá matar esse cara, porque é muito grande e, neste momento, muito perigoso para ele. Quando você sobe de peso, para O'Malley, ele não vai perder nada. Ele está saudável. Talvez seja por isso que ele queira subir, para ganhar algum dinheiro. Mesmo que perca, ele vai continuar campeão nos galos, certo? No momento, faz sentido ele ficar na nossa categoria. Merab tem que lutar pelo título", declarou o lutador, em entrevista à 'ESPN' americana.