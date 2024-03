Makhachev explica desafio para Poirier e reconhece: "Não merece lutar pelo cinturão"

No último sábado (9), Islam Makhachev surpreendeu parte da comunidade do MMA. Após assistir a vitória de Dustin Poirier por nocaute contra Benoit Saint Denis, o campeão do peso-leve (70 kg) do UFC o parabenizou e o desafiou para uma luta, ignorando nomes fortes como Arman Tsarukyan, Charles Oliveira e Justin Gaethje. Agora, o russo explica tal decisão e faz uma confissão curiosa.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Makhachev reconheceu que, apesar de ter o interesse em encarar Poirier, o mesmo não fez por merecer disputar o cinturão dos leves. No entanto, como deseja competir em junho e Arman, Charles e Gaethje atuam em abril, o russo destaca que 'The Diamond' é o único lutador em posição de enfrentá-lo, já que o trio deve sair machucado do UFC 300 e demorar para se recuperar. Logo, por Dustin ser um dos atletas mais condecorados da categoria, o campeão indica que não é tão injustiça assim o duelo sair do papel.

"Sei que Poirier não merece a luta pelo cinturão, mas não temos opção no momento. Todos estão ocupados. Quero lutar três vezes esse ano. Preciso enfrentar alguém e Poirier está livre. Ele teve um excelente desempenho e conseguiu um belo nocaute. Ele está livre, saudável e o chamei para lutar em junho. Ninguém mais estará pronto. Talvez alguém esteja, mas tenho que lutar. Estou saudável agora, treino todos os dias e preciso de alguém. Poirier é uma lenda, venceu muitos caras importantes, durões e também é um adversário difícil. Uma luta contra ele será boa para mim e para a história", declarou o campeão do UFC.