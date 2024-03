Kamaru Usman minimiza hype de Chimaev após luta no UFC

Ex-campeão dos meio-médios (77 kg) do UFC, Kamaru Usman atravessa o pior momento da carreira, e, ao mesmo tempo que busca dias melhores no MMA, analisa seu cenário. Em sua última luta, realizada em outubro, em Abu Dhabi (EAU), o nigeriano conheceu a terceira derrota seguida ao enfrentar Khamzat Chimaev, porém não se mostrou convencido a respeito do algoz.

Parte da comunidade do MMA classifica o russo, invicto no esporte, como um atleta especial e futuro campeão do UFC. No entanto, Usman tratou de minimizar o hype em torno de Chimaev. De acordo com o veterano, 'Borz' não é tão assustador como uma parcela dos fãs imagina. Vale pontuar que, apesar da derrota, o nigeriano, assumindo a luta às pressas, impossibilitado de realizar um treinamento adequado e atuando no peso-médio (84 kg) pela primeira vez na carreira, causou dificuldade para Khamzat e quase saiu vitorioso do octógono.

"Você pega esses tipos de luta, esses cenários, onde você constrói algo na sua cabeça. Principalmente agora, com essa máquina (de marketing) que é o UFC. Aí você chega lá e pensa, 'Isso não foi especial'. Não havia nada diferente que eu não tivesse visto. Eu dei a ele mais crédito do que deveria", declarou o ex-campeão do UFC, em seu podcast 'Pound 4 Pound'.