Josiane Nunes destaca evolução no grappling para defender invencibilidade no UFC

Sem lutar desde janeiro de 2023, Josiane Nunes volta à ação no UFC neste sábado (16). Na edição 'Vegas 88', a brasileira enfrenta Chelsea Chandler pelo peso-galo (61 kg) e visa dar continuidade ao seu retrospecto positivo no octógono.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (clique aqui), Josiane escancara a felicidade por competir novamente e visa defender a invencibilidade no UFC para, consequentemente, crescer no ranking da categoria. A brasileira está embalada por três triunfos na empresa e se encontra no 13º lugar na tabela de classificação dos galos. E, para vencer pela quarta vez no octógono, a atleta, que tem como ponto forte a trocação, indica que pode surpreender a americana, maior e mais forte, com uma estratégia diferente e completa.

"Foi bem difícil esse tempo (sem lutar) por motivo de lesões, mas graças a Deus estou bem, consegui fazer uma boa recuperação. Estou 100% para voltar. Dessa vez no camp, busquei treinar mais chão, o wrestling. Sou uma striker, mas prometo que também sou uma boa grappler. Melhorei bastante e estou preparada para essa luta de todas as formas. A mão pesada é a caraterística da casa. Afiei minha trocação também, treinei de tudo. Ela é perigosa. Sei que ela está preparada também. Ela correu (luta contra Norma Dumont), virou meme, mas não dá para menosprezar. Luta é luta. Estamos evoluindo sempre e estou pronta para uma guerra", declarou a lutadora.