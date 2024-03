Jorge Masvidal provoca Nate Diaz após anúncio de luta de boxe: "Vou quebrar sua cara"

Na última quarta-feira (13), a notícia de que Nate Diaz e Jorge Masvidal se enfrentarão em duelo de boxe foi anunciada para os fãs dos esportes de combate. E não demorou muito para que o confronto, agendado para o dia 1º de junho, começasse a ser promovido a todo vapor. Bem ao seu estilo, 'Gamebred', que já derrotou o 'bad boy' americano em 2019, no UFC, prometeu aplicar uma verdadeira surra no rival - desta vez no ringue.

Em recente participação no programa 'The MMA Hour', Masvidal destacou que seu objetivo é atropelar Nate. O embate entre os dois será disputado com até 79,3 kg e em até dez rounds seguindo as regras do boxe profissional. Dois dos atletas mais populares dos EUA, Jorge e Diaz prometem brindar os fãs com um confronto repleto de provocações e agressividade.

"Quero matar esse cara. E não é nada pessoal com ele, mas quero lhe dar uma surra. Ele sempre disse que o árbitro me salvou. Não acho que ninguém com mínimo de senso concorda. Então essa luta aqui dará um fim nessa palhaçada. Não brinco nessa m***, cara. Vou tentar matar esse filho da p*** e ele sabe disso pessoalmente. Ele tem cicatrizes que provam isso. Então Nate, fique em forma porque estou chegando para quebrar a sua cara, irmão", alfinetou Jorge.