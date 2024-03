Jorge Masvidal abre como franco favorito para luta de boxe contra Nate Diaz

Em novembro de 2019, Jorge Masvidal e Nate Diaz disputaram a versão inaugural do cinturão simbólico 'BMF' (lutador mais durão) do UFC. Agora, quase cinco anos depois, os 'bad boys' voltam a medir forças no próximo dia 1º de junho, desta vez em um duelo sob as regras do boxe. E, talvez com base no resultado do primeiro embate entre eles, as bolsas de apostas apontam amplo favoritismo para 'Gamebred' na revanche.

De acordo com o site especializado 'BetOnline.ag', a 'odd' (probabilidade) inicial de Masvidal é -375, enquanto Diaz abriu como azarão no mercado de apostas com +275. Isso significa que para lucrar 100 dólares com a vitória de 'Gamebred', um indivíduo precisaria apostar 375 dólares. Já um triunfo do californiano pagaria 275 dólares para cada 100 dólares investidos.

Domínio de Masvidal na primeira luta

No primeiro confronto entre os populares atletas, disputado na luta principal do UFC 244, Jorge Masvidal dominou grande parte das ações e saiu vencedor por nocaute técnico, fruto de uma interrupção médica em virtude de um corte sofrido por Nate Diaz durante o combate. Agora, com os dois rivais já fora do Ultimate, fica a dúvida se o roteiro irá se repetir também no boxe, modalidade na qual ambos possuem pouca experiência profissional, em revanche marcada para acontecer em Los Angeles (EUA).