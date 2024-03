Alexandre Pantoja defende cinturão no UFC Rio contra nº 10 do ranking

O mistério acabou. Depois de semanas de especulação, a luta principal do UFC 301, evento a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro no dia 4 de maio, finalmente conheceu a sua luta principal. Alexandre Pantoja encara o australiano Steve Erceg na sua segunda defesa de título dos pesos-moscas (57 kg).



A disputa foi anunciada durante o programa do UFC Fight Pass Brasil nesta sexta-feira, em um pacote de 11 disputas confirmadas para o público. E enquanto Pantoja medirá forças contra o número dez do ranking dos moscas, quem também marcará presença no show será Michel Pereira.



No final de semana passado, o Paraense Voador finalizou Michal Oleksiejczuk em um minuto, no UFC Miami. Sem perder tempo, o atleta já assinou contrato para mais uma disputa, desta vez em casa, contra Makhmud Muradov. O confronto será válido pela divisão dos pesos-médios e pode colocar o brasileiro, que venceu suas sete últimas apresentações no octógono, pela primeira vez no ranking da organização.

Responsabilidade elevada

Sem lutar desde dezembro, quando superou Brandon Royval e manteve o cinturão, Pantoja terá a missão de liderar o card numerado em sua primeira apresentação pelo UFC no Brasil. Curiosamente, o atleta competiu no país pela última vez em dezembro de 2013, quando venceu Lincoln de Sa Oliveira no Shooto Brasil 45.



Perto de completar 34 anos, Alexandre Pantoja acumula um cartel profissional de 27 vitórias e apenas cinco derrotas. Com oito triunfos por nocaute e dez por finalização, o campeão dos pesos-moscas nunca foi finalizado ou nocauteado em sua carreira.