Thiago Moisés aposta na experiência para se consolidar na elite dos leves do UFC

Neste sábado (16), em Las Vegas (EUA), Thiago Moisés encara o estreante Mitch Ramirez e possui dois objetivos em mente. A curto prazo, o brasileiro visa se recuperar do nocaute sofrido para Benoit Saint Denis, em setembro, e, adiante, ter uma sequência de resultados positiva para se consolidar no top-15 do peso-leve (70 kg) da maior organização de MMA do mundo.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (clique aqui), Thiago, de 28 anos, mostrou confiança em sua evolução no UFC e o que o impediu de se fixar na elite da categoria. Vale destacar que o brasileiro já integrou o top-15 dos leves, mas não conseguiu se manter por muito tempo. Além disso, o atleta perdeu as três maiores lutas que disputou na carreira. De acordo com o paulista, faltou maturidade para lidar com oponentes de alto nível, algo que, agora, com 11 aparições na companhia, passou a ter de sobra.

"Agora, eu estou mais maduro. Quando entrei no UFC e lutei contra o Dariush, tinha 23 anos. Foi a minha estreia e já peguei o Dariush. Contra o Makhachev também, peguei a luta muito cedo. Contra o Saint Denis, sem desculpas, lutei na França, na casa dele, com fuso horário, é tudo diferente. Acredito que influenciou bastante. Agora, com a experiência que tenho, é o momento de estar chegando e ficar entre os tops da categoria. Estou pronto para me manter no meio dos tubarões. Estou um pouco longe do meu auge, mas vamos lá, cada vez melhor", declarou o atleta.