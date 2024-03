Prochazka abre as portas para nova luta contra Poatan no UFC

Em abril, em Las Vegas (EUA), Jiri Prochazka mede forças com Aleksandar Rakic no UFC 300, em luta de extrema importância para os meio-pesados (93 kg), mas não esquece seu último combate. Em novembro, o tcheco disputou o título vago da divisão contra Alex 'Poatan' e foi nocauteado. Contudo, o ex-campeão da categoria indica que a história com o brasileiro não está concluída.

Em entrevista ao site 'Sportskeeda MMA', Jiri, disposto a recuperar o cinturão dos meio-pesados do UFC, expressou o interesse em enfrentar o algoz novamente. É bem verdade que o tcheco sofreu uma dura derrota, a sua primeira na companhia, mas garantiu ter condição de dar o troco em 'Poatan', detentor do título da divisão, em uma possível revanche. Inclusive, 'Denisa' fez questão de lembrar que, até ser nocauteado pelo brasileiro no segundo round, vivia bom momento no confronto.

"Eu não sou aquela pessoa que quer se vingar, mas ele está no jogo, estou no jogo e a última luta foi decidida por detalhes. Agora, estou trabalhando nesses detalhes e acredito nas minhas habilidades, no meu poder, em todas essas coisas. Alex precisa saber que eu estava melhor naquela luta e todos viram isso", declarou o ex-campeão do UFC.