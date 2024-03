Michel Pereira mira duelo contra Chimaev no UFC: "Sou doido para lutar com ele"

Michel Pereira vive grande fase no MMA e, ao trocar os meio-médios (77 kg) pelo peso-médio (84 kg) do UFC, parece ter ficado ainda mais perigoso. Tanto que, pela categoria, o brasileiro, assim como fez contra Andre Petroski, precisou de menos de dois minutos para passar por Michal Oleksiejczuk, em luta realizada no último sábado (9), na Flórida (EUA). Em alta com os fãs e na empresa, o 'Paraense Voador' tem em mente quem deseja encarar na divisão.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (clique aqui), Michel mencionou o nome de Khamzat Chimaev como um potencial adversário e revelou estar de olho no mesmo há tempos. Contudo, como o russo é um atleta popular e número 11 no ranking do peso-médio do UFC, o brasileiro admite que, dificilmente, o enfrentará em seu próximo compromisso. De todo modo, buscando integrar o top-15 da divisão, o paraense, que saiu ileso do duelo com Oleksiejczuk, já se colocou à disposição da companhia para lutar contra qualquer oponente.

"Não conhecia a galera nem dos meio-médios, que passei anos lá. Não conheço muito a galera dos médios, mas sei que tem o Chimaev. Sou doido para lutar com ele, mas os caras são estrelinhas. Veremos. O que eu peço nunca dá certo", declarou o lutador.