Jafel Filho esbanja confiança e promete vitória no 1º round no UFC Vegas 88

Neste sábado (16), Jafel Filho faz sua terceira aparição no octógono, mas ignora o status de novato no UFC. Na edição 'Vegas 88?, o brasileiro terá pela frente Ode' Osbourne pelo peso-mosca (57 kg) e confiança não lhe falta para conquistar o segundo triunfo seguido na maior organização de MMA do mundo.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (clique aqui), Jafel, que impressiona em combate por conta de sua agressividade, garante que não vai mudar sua natureza. Em sua estreia no UFC, o brasileiro perdeu para o promissor Muhammad Mokaev, mas quase tirou a invencibilidade do mesmo com tentativas de finalização e ainda o lesionou. Já no segundo compromisso no octógono, o atleta finalizou Daniel Barez no primeiro round. Como vem dando o que falar em suas apresentações, 'Pastor' aposta que consegue um novo triunfo rápido e sem sustos na empresa.

"Ele é um cara explosivo, tem uma envergadura grande, mas foco em mim. Sei que os adversários têm muitas coisas para apresentar, mas o que tenho para eles? Penso nisso e acho que é um jogo bom, que encaixa com o meu. Na luta agarrada, sou faixa-preta. Meu grappling, quando boto para baixo, não gosto de enrolar. Gosto de jogar para pegar. Na trocação, não tenho que mudar, porque acredito que tenho uma das mãos mais duras do peso. A agressividade é a minha marca. Gosto de lutar para definir, mas estamos falando de UFC, um outro nível. Já me sinto em casa. Se a gente lutar muito, será no máximo dois rounds. Meu objetivo é terminar no primeiro", declarou o atleta.