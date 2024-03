Hall da Fama do UFC rechaça favoritismo de Jake Paul: "Assim que Tyson o acertar acabou"

Na análise das bolsas de apostas e de parte da comunidade das lutas, o youtuber Jake Paul é favorito para o confronto contra a lenda do boxe Mike Tyson, marcado para o dia 20 de julho, no Texas (EUA). Porém, há quem discorde dessa avaliação, como é o caso do Hall da Fama do UFC Chuck Liddell.

Ao site 'TMZ Sports', Liddell ignorou a diferença de idade entre os rivais e mostrou confiança na vitória de Tyson sobre Paul no ringue. O ex-campeão do UFC acredita, inclusive, que o veterano precisa de apenas um soco para levar a jovem celebridade à lona, mesmo aos 57 anos.

"Assim que Tyson o acertar acabou. A última coisa que vai embora é a força. Se ele o acertar, acabou. Se você viu Mike, ele ainda bate", analisou Chuck Liddell.