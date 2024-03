Falastrão! Colby Covington lista exigências para aceitar desafio de Ian Garry

"Agora a exigência número três, minha favorita: como vocês devem ter percebido, algo está faltando nos meus vídeos de promoção do 'mybookie' ultimamente. Isso porque eu estou guardando esse lugar para alguém especial. Layla, você quer ser uma estrela, você quer os holofotes? Eu tenho para você, docinho. Você quer seus 15 segundos de fama, Layla? Eu te dou os seus 15 segundos de fama bem aqui, para as escolhas da semana da América. Depois que eu bater no seu marido, porque isso é uma certeza, ele vai sentar no canto, assim como ele faz com toda essa coisa de corno que vocês fazem, e ele vai assistir, enquanto você ganha seus 15 segundos de fama. É com você agora, corno. Eu tenho meus advogados esboçando a papelada. Vocês têm 24 horas para responder", concluiu.

Nova rivalidade?

A nova rivalidade da divisão dos meio-médios, entre Colby e Ian, teve início há poucos meses, quando alguns perfis do mundo das lutas nas redes sociais passaram a atacar a esposa do irlandês. Na ocasião, foi sugerido que Layla, de 40 anos, se casou com Garry por 'oportunismo', tendo em vista que a mesma teria escrito um livro chamado 'How to be a WAG' ('Como ser uma WAG?', termo usado para esposas e namoradas de atletas).

A partir disso, fãs do esporte e até mesmo figuras importantes do MMA, como o próprio Covington, aproveitaram a oportunidade para provocar o casal, que desativou os comentários nas suas respectivas redes sociais, a fim de amenizar os ataques - atitude criticada por Chaos. Curiosamente, Colby e Garry estavam escalados para atuarem no mesmo evento, em dezembro. Porém, uma forte gripe obrigou a jovem promessa da divisão a se retirar do card do UFC 296, o que levantou suspeitas sobre sua real condição de saúde, com muitos sugerindo uma possível fuga do atleta europeu em virtude da polêmica familiar ainda estar no seu auge na época.

Confira a declaração de Colby Covington na íntegra:

"Ian Garry, seu corno transparente, você queria minha atenção, agora você a tem! Todo mundo sabe porque você quer me enfrentar, Ian. Eu sou a maior estrela na divisão. É cidade grande, holofotes e o máximo de atenção que você vai ter algum dia. Mas todo mundo sabe, Ian, você perdeu sua chance. Você teve sua chance em dezembro de subir no mesmo palco que eu e ter um microfone e dizer o que quisesse para mim.