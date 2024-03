Emocionante! Hospitalizado, Hall da Fama do UFC chora após salvar pais de incêndio; veja

Nesta quinta-feira (14), a comunidade dos esportes de combate foi brindada com uma ótima notícia. Após ser internado em estado grave depois de salvar seus pais de um incêndio em uma casa em Ohio (EUA), Mark Coleman apresentou consideráveis sinais de melhora no seu quadro de saúde. Antes sedado, entubado e respirando por aparelhos, o Hall da Fama do UFC apareceu no hospital já respirando por conta própria e foi às lágrimas ao relembrar o traumatizante episódio e abraçar suas filhas em uma emocionante cena (veja abaixo ou clique aqui).

O momento foi compartilhado pela conta oficial do ex-lutador no Instagram, que neste momento é administrada por sua filha Kenzie. Após inalar bastante fumaça no incêndio, Coleman contou com o suporte da equipe médica que, nos últimos dois dias, trabalhou para limpar os pulmões do americano. Durante o ato de bravura, Mark conseguiu salvar seus pais, mas seu cachorro, Hammer, não resistiu e veio à óbito.

"Sou o homem mais sortudo do mundo. Meu Deus, sou tão sortudo. Não consigo acreditar que meus pais estão vivos. Tive que tomar uma decisão. Porque saí do meu quarto e fui até a porta e já estava tudo horrível. Eu não conseguia respirar. Quase tive que ir para fora, mas voltei para dentro e peguei eles (meus pais). Não acredito que peguei eles, mas não consegui achar o Hammer (nosso cachorro)", relatou o emocionado veterano dos esportes de combate.