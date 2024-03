Caiu! Duelo de estreantes brasileiras é cancelado a menos de dez dias do UFC Vegas 89

O UFC Vegas 89, que será promovido no 'Apex' no dia 23 de março, sofreu um desfalque de última hora, a menos de dez dias de sua realização. A 'baixa' no card abala, sobretudo, os fãs brasileiros, já que o combate em questão colocava frente a frente duas pesos-palhas (52 kg) estreantes na entidade e representantes do país tupiniquim: Stephanie 'Rondinha' e Julia Polastri.

A notícia foi dada em primeira mão por Julia nesta quinta-feira (14), através da ferramenta 'stories' do Instagram (clique aqui). Com um breve vídeo e sem entrar em detalhes, a brasileira revelou que sua luta contra Rondinha foi cancelada e deu a entender que a motivação partiu de sua rival compatriota, que teve algum tipo de problema de saúde. A nove dias do confronto, Polastri já havia, inclusive, viajado do Rio de Janeiro para Las Vegas para realizar a reta final de sua preparação.

"Bom dia, gente. Notícia meio chata. Minha luta caiu. Novamente, mais uma vez. A menina (Rondinha) está doente, sei lá o que aconteceu. E não tem como lutar. Agora vamos ficar aqui (EUA) mais um tempo, e vou atualizando vocês", lamentou a atleta de Duque de Caxias (RJ).