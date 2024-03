Amanda ou Cyborg? Kayla Harrison revela preferência por luta contra Leoa

Kayla Harrison finalmente integra o plantel do UFC. Em abril, em Las Vegas (EUA), a ex-estrela da PFL medirá forças com Holly Holm, em luta de extrema importância para o peso-galo (61 kg). Tanto que, se vencer, a atleta poderá disputar o cinturão na sequência. Contudo, a especialista em judô tem em mente protagonizar um combate ainda maior no futuro.

Ao ser questionada por um fã sobre possíveis lutas contra Cris 'Cyborg' e Amanda Nunes, Kayla não ficou em cima do muro e fez sua escolha. Apesar de admitir o interesse em resolver as diferenças com sua maior rival de uma vez por todas, a americana eleva um hipotético encontro com a 'Leoa' no octógono ao status de maior batalha de sua carreira. Vale destacar que, durante anos, as atletas treinaram na 'American Top Team'. E o duelo não é impossível, já que a ex-campeã do UFC, mesmo aposentada, deixa as portas abertas para retornar ao MMA.

"Eu realmente não suporto Cyborg. Quero dar um soco na cara dela, mas Amanda é a melhor da história. Se você quer ser a melhor da história, você tem que vencer a melhor da história. Adoraria lutar contra Amanda algum dia", declarou a ex-estrela da PFL, em uma sessão de perguntas e respostas para promover o UFC 300, realizada na última sexta-feira (8).