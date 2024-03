Abortos, inseminação e mais! Lutadora do UFC revela drama por problemas de fertilidade

No último sábado (9), Katlyn Cerminara acabou derrotada por Maycee Barber no UFC 299, em Miami (EUA). Apesar do resultado adverso, o simples fato de subir ao octógono e competir já significava uma vitória e tanto para a veterana, que tem lidado com um verdadeiro drama pessoal que vai além do esporte. Com o intuito de constituir uma família, 'Blonde Fighter' descobriu ter problemas de fertilidade e, durante o período, passou por duros processos como inseminação intrauterina, fertilização in vitro e até mesmo dois abortos espontâneos.

Em meio ao drama pessoal que já se estende há dois anos, Katlyn ainda precisou se dedicar à vida de lutadora de alto rendimento no Ultimate. No entanto, os inúmeros procedimentos ao qual submeteu seu corpo a fim de tentar engravidar fizeram com que a americana subisse de peso e chegasse a marca de 77 kg - algo impensável, uma vez que Cerminara compete entre as pesos-moscas (57 kg). Sendo assim, a atleta de 35 anos resolveu abrir tal situação com os fãs e fazer uma espécie de longo desabafo com seus seguidores (veja abaixo ou clique aqui).

"Tenho tentado engravidar naturalmente enquanto luto no topo do UFC, o que tem sido um equilíbrio estranho. Após perder em outubro de 2022, decidi dedicar meu tempo a começar uma família com esperança de engravidar e voltar a lutar. Quatro rodadas de inseminação intrauterina, depois 3 rodadas de fertilização in vitro e 2 abortos espontâneos foram muito difíceis para mim, mentalmente e fisicamente. Com todos os tratamentos e inúmeras injeções de hormônio, eu cheguei a 77 kg. Após o segundo aborto, decidi dar uma pausa e pegar uma luta para tentar esquecer a decepção. Sofrer outra derrota esse final de semana não era o que eu queria, mas é a vida" desabafou Katlyn, em um trecho de sua publicação.