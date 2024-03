Vítima de abuso, Kayla Harrison repreende pergunta inapropriada de fã no UFC; entenda

A bicampeã olímpica foi entender a situação no dia seguinte, quando inúmeros veículos de imprensa russos escreveram sobre o ocorrido, com traduções da pergunta na língua inglesa. Ao ter discernimento sobre o que ocorreu, Kayla, em recente participação no programa 'The MMA Hour', repreendeu veementemente a postura do fã e comparou o tratamento recebido nos esportes de combate entre competidores homens e mulheres.

"Ele fez uma pergunta muito inapropriada sobre mim (...) É desanimador, é desrespeitoso. Sou bicampeã olímpica, campeã mundial, sou mãe, luto contra o abuso sexual, escrevi um livro, tenho uma fundação. Pensando nisso, foi desrespeitoso alguém sequer fazer essa pergunta. Mas mais do que isso, você nunca ouviria uma (lutadora) mulher ser questionada: 'Quantas vezes você faria sexo com o Alex Pereira?' Nós não sexualizamos homens assim. Foi bem desanimador, fiquei bem envergonhada e em choque no início", relembrou a judoca.

Vítima de abuso infantil

Antes de se consagrar no judô como bicampeã olímpica em Londres, 2012, e Rio, 2016, Kayla passou por maus bocados na sua iniciação no esporte. Quando tinha apenas 13 anos de idade, a atleta foi molestada pelo seu primeiro técnico, Daniel Doyle, que foi preso. Atualmente, Harrison tem uma fundação que ajuda crianças e adolescentes e seus pais a lidarem com situações de abuso.

Confira o relato de Kayla na íntegra

"Houve uma sessão de perguntas e respostas com os fãs. Em determinado momento veio um fã falar com o Arman em russo. Arman estava sendo vaiado o tempo inteiro. Nós já conversamos sobre, estamos bem. Mas o cara basicamente perguntou a ele quantas vezes ele... Fez uma pergunta muito inapropriada sobre mim. E o Arman respondeu. E eu parecia uma idiota, estava lá no palco sorrindo. Aí a Megan perguntou: 'Pode traduzir?'. Aí ele: 'Não, é uma pergunta estúpida'. E no dia seguinte fui marcada em vários sites russos com a tradução do que ele perguntou. É desanimador, é desrespeitoso. Sou bicampeã olímpica, campeã mundial, sou mãe, luto contra o abuso sexual, escrevi um livro, tenho uma fundação. Pensando nisso, foi desrespeitoso alguém sequer fazer essa pergunta. Mas mais do que isso, você nunca ouviria uma (lutadora) mulher ser questionada: 'Quantas vezes você faria sexo com o Alex Pereira?' Nós não sexualizamos homens assim. Foi bem desanimador, fiquei bem envergonhada e em choque no início. Mas depois pensei: 'Quer saber? F***. Vou continuar sendo eu e falar sobre isso quando chegar a hora porque acho errado'. Quero mudar a dinâmica do esporte não só por mim, mas pelas futuras lutadoras mulheres. Ainda por cima foi no Dia Internacional das Mulheres. Tipo, o que você está falando?", relatou Kayla.