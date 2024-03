Valentina reivindica por trilogia com Grasso antes da 'Independência do México'; entenda

O empate dividido, resultado da última luta disputada entre Valentina Shevchenko e Alexa Grasso, deu o que falar. E, na interpretação da ex-campeã peso-mosca (57 kg) a atmosfera montada à época no 'Noche UFC' pode ter influenciado diretamente no julgamento dos juízes. Desta forma, 'Bullet', como é conhecida, reivindica que a trilogia contra sua adversária não seja promovida novamente no evento que homenageia a Independência do México - país natal da atual campeã.

A última peleja entre as duas foi disputada exatamente no dia 16 de setembro - data em que se comemora a Independência do México. Apesar de ter sido promovido nos EUA, o card foi montado para o público mexicano e recheado de 'atletas da casa'. Desta forma, em busca de equidade, Valentina, nascida no Quirguistão, sugeriu, em entrevista exclusiva à Ag Fight, que a trilogia seja realizada semanas antes, no dia 31 de agosto, data em que se comemora a Independência de seu país.

"Não sei exatamente qual a data (da trilogia). E sim, ouvi rumores sobre a 'Esfera', em Las Vegas, no Dia da Independência do México. Mas acho que tem que ser justo. Lutamos uma vez (nessas condições) e vimos o resultado da luta. É como se fosse: 'você quer ou não quer'. Vai haver essa pressão nos juízes todas as vezes. Vimos essa pressão no Mike Bell (risos). Essas coisas pessoais de: 'Não importa como, não te darei a vitória. Vi sua vitória na pontuação, mas mudarei, não ligo para o profissionalismo, vou marcar 10-8 por nada'. É isso que acontece quando há muita pressão. Tem que ser justo, uma vez lutamos para ela, então uma vez tem que ser para mim, né? É o mais justo. E eu sugiro dia 31 de agosto, é o Dia da Independência do Quirguistão. Está bem próximo. Não é por medo ou receio, é o justo, é como deveria ser", opinou Bullet.