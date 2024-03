Revanche! Nate Diaz enfrenta Jorge Masvidal no boxe em junho

Se em 2019, no UFC, Nate Diaz perdeu para Jorge Masvidal, via nocaute, em luta válida pelo cinturão 'BMF' (atleta mais durão), agora, pode se vingar. De acordo com o site 'MMA Fighting', o 'bad boy' terá novamente 'Gamebred' como adversário, desta vez no boxe, em duelo programado para acontecer no dia 1º de junho, em Los Angeles (EUA).

O combate entre os ex-lutadores do UFC vai acontecer com 79,3 kg e marca a segunda aparição de ambos no ringue. Em sua estreia no boxe, realizada em 2005, Masvidal venceu por decisão majoritária. Já Diaz foi derrotado por Jake Paul, em 2023. Vale pontuar que os veteranos são rivais e prometem promover a revanche de forma constante e hostil.

Registro de Diaz e Masvidal no MMA

Nate Diaz, de 38 anos, iniciou sua história no UFC em 2007 e saiu da organização em 2022. Em sua trajetória na companhia, o americano realizou 27 lutas, venceu 16, perdeu 11 vezes e faturou 16 bônus. Pela empresa, o 'bad boy' foi o vencedor da 5ª edição do programa 'The Ultimate Fighter', chegou a disputar o cinturão do peso-leve (70 kg), protagonizou embates históricos contra Conor McGregor e se tornou uma estrela do MMA. Seus principais triunfos foram sobre Anthony Pettis, Conor McGregor, Donald Cerrone, Gray Maynard, Jim Miller, Melvin Guillard, Michael Johnson, Takanori Gomi e Tony Ferguson.