Reforço de peso! Ex-desafiante ao cinturão do UFC, Taila Santos assina com a PFL

Taila Santos está oficialmente de casa nova no MMA! Cerca de quatro meses após ser desligada do UFC, a ex-desafiante ao cinturão fechou contrato para se tornar atleta da PFL. A novidade foi compartilhada pela própria organização através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). A brasileira chega na nova liga para disputar o 'GP' na categoria dos moscas (57 kg), que premia a grande campeã com 1 milhão de dólares (R$ 5 milhões).

Entusiasmada com a oportunidade, Taila citou a possibilidade de mudar de vida com a premiação milionária. Aos 30 anos, a brasileira se destacou em sua passagem pelo Ultimate. Seu auge na companhia presidida por Dana White veio em junho de 2022, quando Santos disputou o cinturão contra a então campeã Valentina Shevchenko e acabou superada na decisão dividida dos juízes - em duelo parelho que parte dos fãs viu vitória da desafiante.

"Tudo bem, pessoal? Vim aqui dar uma notícia para vocês. Recebi meu contrato do evento PFL e meu nome está confirmado no GP, valendo 1 milhão de dólares. Estou muito feliz, com certeza esse GP é para mudar de vida. O sentimento não poderia ser outro a não ser felicidade. Quero agradecer ao PFL, à organização pela oportunidade. E vamos para cima!", declarou a catarinense.