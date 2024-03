Presidente da França enaltece Benoit Saint Denis após nocaute sofrido no UFC 299

Benoit Saint Denis bem que tentou integrar o top-5 do peso-leve (70 kg) no UFC 299 e, consequentemente, mudar de patamar no MMA, mas não conseguiu. No último sábado (9), na Flórida (EUA), o francês enfrentou Dustin Poirier e acabou nocauteado no segundo round. Contudo, o atleta ganhou um belo incentivo para continuar sua jornada no esporte. Emmanuel Macron, presidente da França, prestou solidariedade para 'God of War'.

Na publicação feita pelo atleta em sua conta oficial no 'Instagram' (clique aqui), na qual comemorou a conquista do bônus de 'Luta da Noite', mas lamentou a derrota, o político lhe escreveu uma mensagem de apoio. Nela, Macron destacou a importância de Saint Denis para o MMA francês. Vale pontuar que o lutador é um dos principais representantes do país no esporte e integra o top-15 do peso-leve (70 kg) do UFC. Como 'God of War' já provou seu valor em ação, o chefe de Estado apostou em um retorno triunfal do mesmo em seu próximo combate.

"Orgulhoso. Você mostra ao mundo que o MMA francês é ótimo, além de ser um herói das nossas forças especiais. Não há dúvida: um dia, você será um grande campeão!", escreveu o presidente da França, em sua conta oficial no 'Instagram'.