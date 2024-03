Pedido atendido! Vitor Petrino encara Anthony Smith no UFC Rio

O pedido de Vitor Petrino foi atendido e o meio-pesado (93 kg) mineiro medirá forças com Anthony Smith no octógono mais famoso do mundo. O duelo entre a promessa do MMA brasileiro e o experiente lutador americano está marcado para acontecer no UFC Rio, no dia 4 de maio, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro (RJ). A notícia foi divulgada em primeira mão pelo jornalista Laerte Viana, através das redes sociais.

No último dia 2 de março, Petrino derrotou outro veterano do UFC, o australiano Tyson Pedro, e chegou à quarta vitória consecutiva na organização. Ainda no octógono da edição 'Vegas 87', o brasileiro aproveitou a entrevista pós-luta para desafiar Smith - décimo colocado no ranking dos meio-pesados do Ultimate, cinco posições acima do mineiro, que estreou recentemente no top 15 da categoria.

No seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), o brasileiro confirmou que tem tudo acertado para seu próximo compromisso no Ultimate. No entanto, como o anúncio ainda não foi feito de forma oficial pela liga, Petrino manteve o mistério quanto à data e o adversário, mas deixou algumas pistas nas fotos publicadas na rede social, onde aparece assinando o contrato. Ao fundo da imagem é possível ver um leão, em referência ao apelido de Smith - 'Lionheart' (coração de leão), e uma miniatura do Cristo Redentor, um dos mais conhecidos cartões postais do Rio de Janeiro.