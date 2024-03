Nocauteado no UFC 299, Gilbert Durinho recebe suspensão médica por tempo indefinido

Realizado no último sábado (9), em Miami (EUA), o UFC 299 entregou grandes batalhas. Como consequência, alguns atletas deixaram o octógono com suspeita de lesões e, por isso, receberam suspensões médicas por tempo indeterminado, como foi o caso do brasileiro Gilbert Durinho. A informação foi obtida pelo site 'MMA Junkie' junto à Comissão Atlética da Flórida.

Nocauteado por Jack Della Maddalena no card principal do show, Durinho precisará ficar de molho por um período indefinido até que seja liberado por um especialista após passar por exames neurológicos. Além dele, seu algoz também recebeu uma suspensão médica por tempo indeterminado, devido a uma fratura no braço esquerdo.

Campeão fora por tempo indeterminado

Ao todo, contando com Durinho e Della Maddalena, cinco atletas receberam suspensões médicas por tempo indeterminado. Inclusive, o campeão peso-galo (61 kg) Sean O'Malley, que defendeu seu título com sucesso diante de Marlon Vera no 'main event' do UFC 299, também precisará ser liberado por um especialista em ortopedia antes de retornar à ação.