Ngannou abre o jogo após ser nocauteado pela primeira vez na carreira: "Não senti o soco"

Na última sexta-feira (8), na Arábia Saudita, Francis Ngannou provou do próprio veneno. Conhecido nos esportes de combate por ter um poder de nocaute avassalador, dessa vez, foi o camaronês que sucumbiu no ringue. Em sua segunda luta de boxe, 'The Predator' não foi páreo para Anthony Joshua, acabou brutalmente nocauteado no segundo round e esbanjou sinceridade após o duelo.

Ao analisar a luta, principalmente o desfecho, Ngannou revelou que o soco aplicado pelo britânico foi tão preciso e técnico, que não conseguiu mensurar sua força, pois 'apagou' na hora. No ringue, o ex-campeão do peso-pesado do UFC não teve qualquer chance de vitória e, antes do golpe final, já havia sofrido dois knockdowns. Agora, o atleta, nocauteado pela primeira vez na carreira, sabe qual é a sensação da 'queda' em combate e admite não ser nada boa, mas elogia Joshua por conseguir tal feito.

"Aquele soco foi limpo. Na verdade, não senti o soco. É disso que se trata o nocaute. Não sinto dor. É assim que sei que fui nocauteado. Foi muito especial, porque me parou. Ele fez o que Fury não conseguiu. Não era o meu dia. Ele foi muito melhor do que eu. É uma droga, mas é o jogo, todos sabemos disso", declarou o ex-campeão do UFC, na coletiva de imprensa pós-evento.