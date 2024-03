Multicampeã de jiu-jitsu, Gabi Garcia retorna ao MMA em abril

Aos 38 anos, Gabi Garcia está de volta ao MMA. A especialista em jiu-jitsu está escalada pelo 'Centurion FC' para enfrentar Barbara Nepomuceno em revanche programada para acontecer no dia 25 de abril, em São Paulo. A informação foi divulgada pelo site 'MMA Fighting' e confirmada pela organização nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Vale pontuar que a última vez que Gabi disputou uma luta de MMA foi em 2018. Na ocasião, a atleta mediu forças com a mesma Barbara e saiu vencedora via finalização no primeiro round. O encontro em si é um duelo de estilos. Garcia tem como principal arma o jiu-jitsu, enquanto Nepomuceno se destaca em combate pela trocação.

Histórico de Gabi nos esportes de combate

Gabi Garcia, de 38 anos, é uma lenda do jiu-jitsu e possui uma carreira repleta de conquistas na modalidade, incluindo múltiplas medalhas de ouro nas principais competições. Ao todo, a brasileira foi quatro vezes campeã do 'ADCC', seis vezes do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu e 11 vezes do Pan-americano da arte suave. Já no MMA, a atleta ostenta um cartel irretocável de seis vitórias, sendo todas pela via rápida, e um 'no contest' (sem resultado).