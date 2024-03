Ex-rival, Vettori prevê dificuldade no retorno de Adesanya ao UFC: "Perderá qualquer luta"

Logo após ser derrotado por Sean Strickland e perder a posse do cinturão dos pesos-médios (84 kg), em setembro de 2023, Israel Adesanya comunicou que se afastaria do esporte por tempo indeterminado. A pausa na carreira, porém, não durou muito. Em fevereiro de 2024, o ex-campeão anunciou que estaria de volta aos octógonos em breve. O intervalo afastado da rotina de treinos e camp, entretanto, pode afetar negativamente seu desempenho e, consequentemente, seus resultados no UFC. Ao menos é dessa maneira que raciocina Marvin Vettori.

Ex-adversário do nigeriano, o top 5 dos pesos-médios projetou uma volta pessimista para 'Izzy' aos octógonos. Na visão do atleta italiano, Adesanya terá dificuldades e, neste momento, tende a ser derrotado por qualquer competidor que figure no pelotão de elite da divisão até 84 kg. Vale ressaltar que a expectativa é de que Israel volte à ação diretamente contra Dricus du Plessis, em uma eventual disputa de título contra o campeão sul-africano.

"Izzy perderá qualquer luta. Se ele voltar, ele não vai ganhar nenhuma luta, te digo isso. No top 3 ou top 4, ele não vence nenhuma luta. Também não acho que ele vai derrotar o Khamzat (Chimaev) também. Ele será colocado para baixo, eu acho. Se ele voltar, ele simplesmente vai apenas perder. Vão me chamar de 'hater' e essas m***, mas é a verdade. O esporte está evoluindo muito rápido. O nível de grappling está subindo, cada vez mais alto, e acho que ele não consegue aguentar. Tirar um ano de folga agora é muita coisa", opinou Marvin, em entrevista ao canal do Youtube 'The Schmo'.