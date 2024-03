Empresário revela que carrasco de Durinho quebrou o braço no início da luta

Jack Della Maddalena viveu um drama antes de conquistar a vitória mais importante de sua carreira no UFC 299, evento realizado no último sábado (9), na Flórida (EUA). Tudo porque, de acordo com o empresário Tim Simpson, seu atleta quebrou o braço logo no início da luta contra Gilbert 'Durinho'.

Na última terça-feira (12), Simpson, utilizando a ferramenta 'Stories', em sua conta oficial no 'Instagram', compartilhou uma foto do raio-X do braço de Della Maddalena, indicando um osso quebrado. Segundo o profissional, a lesão do lutador foi causada pelos chutes do brasileiro. Mas, mesmo com o grave problema durante a luta, o australiano suportou a dor e conseguiu nocautear o veterano no terceiro round.

"O braço de Della Maddalena quebrou no início da luta. Ele juntou forças para acabar com a luta no terceiro round. Soldado! Durinho chuta forte!", escreveu o empresário.