Drama! Marlon Vera revela que teve casa assaltada durante o UFC 299

O UFC 299 traz péssimas lembranças para Marlon Vera. No último sábado (9), na luta principal do show com sede em Miami (EUA), 'Chito' foi dominado por Sean O'Malley e perdeu a oportunidade de conquistar o cinturão dos pesos-galos (61 kg). Mas o card, mesmo que indiretamente, trouxe outros prejuízos ao equatoriano que transcendem o âmbito desportivo. Enquanto competia contra o campeão 'Sugar', o atleta teve sua casa invadida e assaltada.

A notícia foi revelada pelo próprio lutador através da ferramenta 'Stories' do Instagram (veja abaixo ou clique aqui). Vera compartilhou uma foto da que provavelmente é a porta da frente de sua residência completamente arrombada após a suposta ação dos criminosos. Furioso, o atleta do UFC prometeu ir atrás dos invasores, mas não entrou em detalhes sobre o prejuízo e que tipo de itens foram roubados.

"A p*** do babaca que invadiu minha casa, eu vou te encontrar. O contexto é que ontem à noite houve um assalto. Eles invadiram a nossa casa. Embora sejam coisas materiais, são coisas que foram compradas com muito esforço e muito trabalho", escreveu Chito em suas redes sociais.