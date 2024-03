Campeão do UFC, O'Malley se declara 'invicto' após vingar derrota para Vera

No último sábado (9), na Flórida (EUA), Sean O'Malley impressionou na luta principal do UFC 299. O campeão do peso-galo (61 kg) colocou o título da categoria em jogo pela primeira vez diante de Marlon Vera e não deu chance ao mesmo, vencendo por decisão unânime após cinco rounds. Como não poderia ser diferente, o americano comemorou o triunfo sobre o rival na revanche por um motivo específico.

Na coletiva de imprensa pós-evento, O'Malley destacou que, agora, eliminou a única 'mancha' em sua carreira. Em 2020, os atletas se enfrentaram e, na ocasião, o americano foi nocauteado por Vera, após sofrer uma lesão no pé durante a luta. Desde então, 'Sugar' nunca admitiu a derrota, classificou o ocorrido como um acaso e afirmou ser melhor do que o equatoriano. Como se vingou do desafeto sendo dominante na revanche, Sean frisou que apagou o revés do seu cartel.

"A Comissão Atlética do Estado de Sugar disse que, se eu vencesse, iria eliminar a primeira luta, então estou oficialmente invicto de novo. É uma sensação muito boa, está 1×0 agora. Sabia que era melhor do que esse cara há três anos e meio. Sabia que a primeira luta foi sorte, então me senti bem. Nunca me incomodou que aquela luta tivesse acontecido daquele jeito. Tento não me importar com o que as pessoas pensam. Sempre soube que era melhor do que ele. Levei três anos e meio para provar, mas consegui. Acho que consegui 50-44, provavelmente não terá terceira luta. Ele disse ao meu treinador, 'Nunca seremos amigos'. Eu me odiaria também", declarou o atleta.