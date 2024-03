Alexa Grasso traça meta para trilogia contra Valentina no UFC: "Não deixar dúvidas"

Confirmadas na última semana como as treinadoras da 32ª edição do programa 'The Ultimate Fighter', Alexa Grasso e Valentina Shevchenko disputarão um terceiro combate seguido no UFC - ao que tudo indica, no segundo semestre de 2024. Após defender seu posto de atual campeã peso-mosca (57 kg) da entidade no último embate contra 'Bullet' com um empate, a mexicana não quer deixar nenhuma margem para dúvida na provável trilogia.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Grasso destacou sua intenção de liquidar a fatura antes do tempo regulamentar, assim como fez no primeiro duelo com Valentina, em março de 2023, quando finalizou a então campeã quirguistanesa. Na revanche imediata, em setembro da mesma temporada, as competidoras empataram de acordo com a avaliação dos juízes laterais e Alexa, como detentora do cinturão, o manteve sob sua posse.

"É algo interessante (trilogia). Aconteceu uma coisa parecida quando eu competia no jiu-jitsu. Tinha uma rival e tive muitas lutas com ela. É muito competitivo, porque a gente já sabe, conhece um pouco mais. Já temos 45 minutos lutando juntas. As pessoas gostam das nossas lutas, isso é o mais importante. Todos gostam quando eu e ela lutamos e dizem: 'Que lutão' (risos). Vou dar tudo. Na primeira (luta) eu toquei as mãos, na segunda foi um 'knockdown'. Então meu trabalho é finalizar nessa luta para não deixar dúvidas", destacou Alexa.