UFC: Poirier projeta vitória por finalização contra Makhachev em possível disputa de título

Dustin Poirier saiu revigorado do UFC 299. Derrotado por Justin Gaethje, em julho, 'The Diamond' atuou no último sábado (9), na Flórida (EUA), e se recuperou ao nocautear Benoit Saint Denis no segundo round. Com o triunfo, o americano segue no top-3 do peso-leve (70 kg) da companhia e já projeta uma possível luta contra o campeão Islam Makhachev.

Feliz com o resultado, Poirier surpreendeu ao revelar que gostaria de destronar o russo, o finalizando via guilhotina. Em sua recente luta contra 'God of War', o americano aplicou o movimento quatro vezes, mas não teve sucesso. Inclusive, 'The Diamond' ignorou os pedidos do seu treinador e dos parceiros de treino para 'esquecer' tal golpe durante o duelo. Vale pontuar que, ao longo de sua carreira, o veterano nunca 'apagou' um adversário com a técnica. De qualquer forma, Dustin aponta que Makhachev pode ser o 'felizardo'.

"Não sei de onde vem essa obsessão (pelo golpe). Preciso parar, mas não vou. Talvez eu finalize Makhachev com uma guilhotina", declarou o ex-campeão interino do UFC, em entrevista ao site 'MMA Fighting'.