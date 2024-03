Pesado sensação do UFC mira enfrentar brasileiros após impressionar em estreia

Robelis Despaigne, de dois metros de altura e especialista em aplicar nocautes fulminantes, foi contratado pelo UFC para ser uma nova força no peso-pesado e, em sua estreia, já impressionou. No último sábado (9), na Flórida (EUA), o cubano precisou de apenas 18 segundos para 'apagar' Josh Parisian e faturou um dos bônus de 'Performance da Noite'. Ao passar pelo teste, o atleta revela que dois lutadores brasileiros estão em sua mira para a sequência dos eventos.

Em busca de integrar o top-15 do peso-pesado do UFC, o temido striker não menciona nomes, mas é claro ao informar que está de olho nos donos das duas últimas colocações no ranking. Sendo assim, os alvos de Despaigne são Marcos 'Pezão' e Rodrigo 'Zé Colmeia', que se encontram em 14º e no 15º lugares na categoria, respectivamente. Portanto, o especialista em taekwondo abre as portas para medir forças com um dos brasileiros, apesar de não ter nada contra os mesmos.

"Para a próxima luta, queria uma oportunidade de participar do UFC 300. Quero um oponente no top-15. Estou preparado. Sei que em 15º e em 14º estão dois brasileiros. Não sei, só estamos pensando em números", declarou o gigante cubano, na coletiva de imprensa pós-show.