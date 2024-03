Pantoja cogita presença de Poatan no UFC Rio: "Quanto mais nomes fortes, melhor"

O próximo card do Ultimate em solo brasileiro será promovido no dia 4 de maio, no Rio de Janeiro, mas ainda não conta com uma luta principal oficializada. No momento, o grande candidato para encabeçar o show é Alexandre Pantoja, campeão peso-mosca (57 kg) da companhia. Apesar de já trabalhar com tal possibilidade, o atleta de Arraial do Cabo (RJ) não descarta que uma eventual reviravolta permita que seu compatriota Alex 'Poatan' entre em ação e, consequentemente, lidere o UFC 301 na 'Cidade Maravilhosa'.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Pantoja opinou que gostaria de contar com grandes representantes do 'Esquadrão Brasileiro' no card, a fim de promover mais o evento e fomentar o esporte em seu país. Escalado para o UFC 300, 'Poatan' já cogitou, inclusive, a possibilidade de voltar a competir rapidamente para se credenciar por uma vaga no show sediado no Rio de Janeiro.

"O UFC vai educando a gente quanto a isso, passamos por todas as fases. Fui aprendendo tudo e estou super pronto para encabeçar card, para realmente levantar a bandeira do Brasil, que é o mais importante. Mas eu estou sabendo que o Poatan falou que vai tentar lutar no (UFC) 301 e que você vai pagar uma prenda (risos). Quanto mais nomes fortes para ir para o Brasil, melhor. Claro que gostaria de ter o Malhadinho, o Charles e o Poatan também. Essa é a nata do Brasil agora. Está vindo uma safra muito boa aí (...) Me alegra muito poder (liderar). Se o Poatan estiver no card para mim seria ainda melhor. Mas estou disposto a segurar (o card) e dar meu show da melhor maneira possível", projetou Alexandre.